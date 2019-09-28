Глава латвийского МИД принес соболезнования в связи с кончиной Марка Захарова

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич на своей странице в Facebook выразил соболезнования родным и близким в связи со смертью режиссера, руководителя театра «Ленком» Марка Захарова.

«Я не боялся казаться смешным. Это не каждый может себе позволить». Выражаю глубокие соболезнования родным и близким великого российского режиссера театра и кино Марка Захарова в связи с его кончиной, его спектакли и фильмы, полные иронии и жизнерадостности, будут жить вечно», — написал латвийский политик на русском языке.

Марк Захаров возглавлял театр «Ленком» с 1973 года, с ним работали такие знаменитые актеры, как Инна Чурикова, Николай Караченцов, Елена Шанина, Александр Збруев, Евгений Леонов. Из его школы вышли великолепные актеры Александр Абдулов, Олег Янковский. Признанными шедеврами кинематографа являются его фильмы «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен».

Президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев также выразили соболезнования семье и друзьям великого режиссера, с которым, как отмечают многие поклонники, ушла целая эпоха.