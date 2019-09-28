Китайские СМИ рассказали о главном оружии России против американских авианосцев
Российские крылатые противокорабельные ракеты «Гранит» имеют наибольший потенциал для противодействия авианосным группировкам США, сообщает китайский портал Sohu.
Автор материала полагает, что именно это оружие подразумевал министр обороны РФ Сергей Шойгу в недавнем интервью, говоря о противодействии авианосцам США. По словам Шойгу, Пентагон тратит бюджетные средства на создание авианосных группировок, а Россия делает упор на способы борьбы с ними, что и дешевле, и эффективнее.
В статье отмечается, что среди всех российских сверхзвуковых ПРК со времен холодной войны «Гранит» имеет максимальную дальность полета, он может поразить цель на расстоянии более 600 километров. В свою очередь, американские авианосные группировки действуют лишь на расстоянии в 550 километров.
Также в материале говорится, что если боевую часть ПКР заменить на ядерную с тротиловым эквивалентом до 500 килотонн, можно будет поражать крупные наводные цели.
В сентябре в ходе учений состоялся пуск ракеты «Гранит» с атомного подводного крейсера «Омск», была успешно поражена мишень на расстоянии порядка 350 километров.