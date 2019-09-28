Facebook и WhatsApp обяжут раскрывать информацию по запросу британских властей

Великобритания и США планируют в октябре подписать соглашение, обязующее американские соцсети предоставлять переписку пользователей по требованию правоохранительных органов королевства, передает в субботу агентство Bloomberg.

Источники агентства сообщают, что эти правила, в частности, коснутся соцсети Facebook и мессенджера WhatsApp, и будут работать в случаях, когда пользователя подозревают в тяжких преступлениях, таких как терроризм или сексуальное насилие в отношении несовершеннолетних.

По условиям соглашения Вашингтон не станет проводить расследования в отношении британских подданных, равно как и Лондон в отношении американцев.

Также отмечается, что власти США не смогут использовать данные, полученные от британских компаний, в делах, в рамках которых наказанием может стать смертная казнь.