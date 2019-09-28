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Грузии нужно наладить диалог с Россией, считает Зурабишвили

Грузии нужно наладить диалог с Россией, считает Зурабишвили
Facebook и WhatsApp обяжут раскрывать информацию по запросу британских властей

Facebook и WhatsApp обяжут раскрывать информацию по запросу британских властей

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21:53   28 Сентября 2019
Весь мир

Facebook и WhatsApp обяжут раскрывать информацию по запросу британских властей

Facebook и WhatsApp обяжут раскрывать информацию по запросу британских властей

Великобритания и США планируют в октябре подписать соглашение, обязующее американские соцсети предоставлять переписку пользователей по требованию правоохранительных органов королевства, передает в субботу агентство Bloomberg.

Источники агентства сообщают, что эти правила, в частности, коснутся соцсети Facebook и мессенджера WhatsApp, и будут работать в случаях, когда пользователя подозревают в тяжких преступлениях, таких как терроризм или сексуальное насилие в отношении несовершеннолетних.

По условиям соглашения Вашингтон не станет проводить расследования в отношении британских подданных, равно как и Лондон в отношении американцев.

Также отмечается, что власти США не смогут использовать данные, полученные от британских компаний, в делах, в рамках которых наказанием может стать смертная казнь.

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Автор: Мария Милкевич
#великобритания #сша #соцсети

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