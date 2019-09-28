Судно Bourbon Rhode с украинскими моряками затонуло в Атлантике

Судно Bourbon Rhode, попавшее в шторм в Атлантическом океане, затонуло, из всего экипажа, в котором были граждане Украины, спасти на данный момент удалось лишь трех человек, сообщается в пресс-релизе судовладельца.

Ранее замглавы департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич рассказал, что судно исчезло в четверг во время шторма в Атлантике, на борту находилось около десяти украинских моряков. Позднее поступила информация, что трое членов экипажа спасены, двое из них граждане Украины.

«Подтверждено, что судно затонуло», — заявил судовладелец.

Спасатели в сотрудничестве с ВМС Франции делают все возможное, чтобы найти попавших в бедствие людей, включая облеты местности. Многие торговые суда повернули в район трагедии для оказания помощи.