Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Беглов выразил соболезнования родным и близким Марка Захарова

Беглов выразил соболезнования родным и близким Марка Захарова

 СКР проводит проверку после гибели трех рыбаков в Карелии

СКР проводит проверку после гибели трех рыбаков в Карелии
Саркисян отметил вклад Рыжкова в развитие армяно-российских отношений

Саркисян отметил вклад Рыжкова в развитие армяно-российских отношений

Грузии нужно наладить диалог с Россией, считает Зурабишвили

Грузии нужно наладить диалог с Россией, считает Зурабишвили
Facebook и WhatsApp обяжут раскрывать информацию по запросу британских властей

Facebook и WhatsApp обяжут раскрывать информацию по запросу британских властей

 Судно Bourbon Rhode с украинскими моряками затонуло в Атлантике

Судно Bourbon Rhode с украинскими моряками затонуло в Атлантике
Беглов выразил соболезнования родным и близким Марка Захарова

Беглов выразил соболезнования родным и близким Марка Захарова

 СКР проводит проверку после гибели трех рыбаков в Карелии

СКР проводит проверку после гибели трех рыбаков в Карелии
Саркисян отметил вклад Рыжкова в развитие армяно-российских отношений

Саркисян отметил вклад Рыжкова в развитие армяно-российских отношений

Грузии нужно наладить диалог с Россией, считает Зурабишвили

Грузии нужно наладить диалог с Россией, считает Зурабишвили
Facebook и WhatsApp обяжут раскрывать информацию по запросу британских властей

Facebook и WhatsApp обяжут раскрывать информацию по запросу британских властей

 Судно Bourbon Rhode с украинскими моряками затонуло в Атлантике

Судно Bourbon Rhode с украинскими моряками затонуло в Атлантике
21:31   28 Сентября 2019
Весь мир

Судно Bourbon Rhode с украинскими моряками затонуло в Атлантике

Судно Bourbon Rhode с украинскими моряками затонуло в Атлантике

Судно Bourbon Rhode, попавшее в шторм в Атлантическом океане, затонуло, из всего экипажа, в котором были граждане Украины, спасти на данный момент удалось лишь трех человек, сообщается в пресс-релизе судовладельца.

Ранее замглавы департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич рассказал, что судно исчезло в четверг во время шторма в Атлантике, на борту находилось около десяти украинских моряков. Позднее поступила информация, что трое членов экипажа спасены, двое из них граждане Украины.

«Подтверждено, что судно затонуло», — заявил судовладелец.

Спасатели в сотрудничестве с ВМС Франции делают все возможное, чтобы найти попавших в бедствие людей, включая облеты местности. Многие торговые суда повернули в район трагедии для оказания помощи.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#украинцы #судно #атлантический океан

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...