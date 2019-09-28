СКР проводит проверку после гибели трех рыбаков в Карелии. Как сообщается на сайте республиканского ведомства, трагедия произошла в минувшую пятницу, 27 сентября на озере Вермас Кемского района.

Четверо мужчин отправились порыбачить на моторной лодке. По неизвестной причине лодка перевернулась, все рыбаки оказались в воде. Одному из них удалось спастись и выплыть на берег. Мужчина сообщил о случившемся и позвал на помощь. Тела троих рыбаков нашли спустя некоторое время.

Сейчас следователи организовали доследственную проверку. По ее результатам решится вопрос о возбуждении уголовного дела.

В понедельник, 23 сентября, стало известно о гибели 65-летнего туриста из России на Кипре. Мужчина утонул на отдыхе.