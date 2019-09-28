Facebook и WhatsApp начнут передачу сообщений пользователей в полицию Великобритании

Facebook и WhatsApp будут передавать сообщения пользователей в полицию Великобритании. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник. Кроме того, в список социальных сетей будет включено еще несколько представителей США.

Соглашение о передаче сообщений подпишут в октябре 2019 года. С этого момента соцсети США будут заниматься передачей зашифрованных сообщений в британскую полицию. Это необходимо для оказания помощи а расследовании особо тяжких уголовных преступлений. В список попали педофилия и терроризм.

Ранее экс-советник президента РФ по развитию интернета, сейчас занимающий пост председателя совета «Фонда развития цифровой экономики», Герман Клименко заявил, что WhatsApp надежнее Telegram.