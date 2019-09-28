Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
СКР проводит проверку после гибели трех рыбаков в Карелии

СКР проводит проверку после гибели трех рыбаков в Карелии

 Кадры с задержанием актрисы Натальи Бочкаревой опубликовали СМИ

Кадры с задержанием актрисы Натальи Бочкаревой опубликовали СМИ
Саркисян отметил вклад Рыжкова в развитие армяно-российских отношений

Саркисян отметил вклад Рыжкова в развитие армяно-российских отношений

Грузии нужно наладить диалог с Россией, считает Зурабишвили

Грузии нужно наладить диалог с Россией, считает Зурабишвили
Facebook и WhatsApp начнут передачу сообщений пользователей в полицию Великобритании

Facebook и WhatsApp начнут передачу сообщений пользователей в полицию Великобритании

 Глава МИД Кубы рассказал об ущербе от санкций США

Глава МИД Кубы рассказал об ущербе от санкций США
СКР проводит проверку после гибели трех рыбаков в Карелии

СКР проводит проверку после гибели трех рыбаков в Карелии

 Кадры с задержанием актрисы Натальи Бочкаревой опубликовали СМИ

Кадры с задержанием актрисы Натальи Бочкаревой опубликовали СМИ
Саркисян отметил вклад Рыжкова в развитие армяно-российских отношений

Саркисян отметил вклад Рыжкова в развитие армяно-российских отношений

Грузии нужно наладить диалог с Россией, считает Зурабишвили

Грузии нужно наладить диалог с Россией, считает Зурабишвили
Facebook и WhatsApp начнут передачу сообщений пользователей в полицию Великобритании

Facebook и WhatsApp начнут передачу сообщений пользователей в полицию Великобритании

 Глава МИД Кубы рассказал об ущербе от санкций США

Глава МИД Кубы рассказал об ущербе от санкций США
20:33   28 Сентября 2019
Весь мир

Глава МИД Кубы рассказал об ущербе от санкций США

Глава МИД Кубы рассказал об ущербе от санкций США

Глава кубинского МИД Бруно Родригес Парилья во время выступления на Генассамблее ООН заявил, что очередные санкции с американской стороны наносят большой ущерб негосударственным компаниям в Кубе.

«Новые меры сильнее всего затрагивают негосударственный сектор нашей экономики», — заявил министр, цитируют РИА Новости.

Парилья утверждает, что торговая и финансовая блокада со стороны США остается главным препятствием для развития Кубы. Ранее президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес сравнил санкционную блокаду США с геноцидом и заявил, что действия Вашингтона разрушительно сказываются на поставках в страну продуктов питания, а также на транспорте и электрогенерации.

Напомним, 14 сентября президент США Дональд Трамп продлил на один год торговое эмбарго в отношении Кубы от 1962 года. При этом Вашингтон должен был снять ограничительные меры 14 сентября, но в тексте документа сказано, что такие меры отвечают «национальным интересам США».

Глава МИД Кубы рассказал об ущербе от санкций США

С конца 2014 года Куба и США объявили о начале работы по нормализации отношений, в июле 2015 года дипломатические отношения были возобновлены, но торговое эмбарго не снято. В июне 2017 года Трамп назвал налаживание отношений между странами «ошибочным».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Тимофей Булочкин
#сша #санкции #политика #новости #общество #куба

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...