Глава МИД Кубы рассказал об ущербе от санкций США

Глава кубинского МИД Бруно Родригес Парилья во время выступления на Генассамблее ООН заявил, что очередные санкции с американской стороны наносят большой ущерб негосударственным компаниям в Кубе.

«Новые меры сильнее всего затрагивают негосударственный сектор нашей экономики», — заявил министр, цитируют РИА Новости.

Парилья утверждает, что торговая и финансовая блокада со стороны США остается главным препятствием для развития Кубы. Ранее президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес сравнил санкционную блокаду США с геноцидом и заявил, что действия Вашингтона разрушительно сказываются на поставках в страну продуктов питания, а также на транспорте и электрогенерации.

Напомним, 14 сентября президент США Дональд Трамп продлил на один год торговое эмбарго в отношении Кубы от 1962 года. При этом Вашингтон должен был снять ограничительные меры 14 сентября, но в тексте документа сказано, что такие меры отвечают «национальным интересам США».

С конца 2014 года Куба и США объявили о начале работы по нормализации отношений, в июле 2015 года дипломатические отношения были возобновлены, но торговое эмбарго не снято. В июне 2017 года Трамп назвал налаживание отношений между странами «ошибочным».