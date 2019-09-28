Новорожденный внук Снуп Дога умер в возрасте десяти дней

Новорожденный внук знаменитого американского рэпера Снуп Дога Кай Лав скончался в возрасте десяти месяцев. Об этом отец мальчика Корда Бродус написал в своем Instagram.

Отец новорожденного сообщил, что ребенок умер у него на руках. Бродус опубликовал видео, на котором новорожденного Кая целует в щеку родная сестра.

«Мой сын Кай принес в этот мир столько любви и позитива. Его энергия будет жить, и эти десять дней любви всегда будут особенными для нас», — написал Бродус в соцсети.

Ранее в 2015 году у Снуп Дога родился внук Зион, а в 2018 — дочь Эллевен. После смерти внука рэпер опубликовал в Instagram видеоролик, в котором говорится, что в сложной жизненной ситуации необходимо довериться «божьей воле». Дядя умершего мальчика, Корделл, уточнил, что ребенка не стало 25 сентября. Причина его смерти не уточняется.

Напомним, в ноябре 2016 года Снуп Дог заявил, что переедет из США в случае победы нынешнего президента Дональда Трампа на выборах. Позже, в сентябре 2018 года она назвал сторонников Трампа «расистами».