Отельеры в Тунисе удерживают в заложниках десятки туристов из-за банкротства Thomas Cook

Отельеры в Тунисе удерживают в заложниках десятки туристов из-за банкротства туристической фирмы Thomas Cook. Инцидент произошел в городе Хаммамет, где сотрудники отеля требуют с людей более трех тысяч долларов за возможность выехать из отеля в аэропорт.

Как пишут британские туристы в соцсетях, гостям отеля Les Orangers выставляют повторный счет за проживание, так как у турфирмы появились проблемы с возможным банкротством. Тем туристам, которые должны выезжать в аэропорт, говорят, что они должны заплатить свыше трех тысяч долларов, чтобы уехать. Трансферные автобусы к отелю не пускают, а людей из здания не выпускают, удерживая их в заложниках.

Туристы возмущены ситуацией и говорят, что представители отеля могли бы решать проблемы с турфирмой Thomas Cook, но этого не делается. Туристическая компания Thomas Cook начала ликвидацию фирмы, так как предполагаемые кредиторы и акционеры не пришли к консенсусу. Фирма начала работу в 1891 году.