Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
СКР проводит проверку после гибели трех рыбаков в Карелии

СКР проводит проверку после гибели трех рыбаков в Карелии

 Кадры с задержанием актрисы Натальи Бочкаревой опубликовали СМИ

Кадры с задержанием актрисы Натальи Бочкаревой опубликовали СМИ
Саркисян отметил вклад Рыжкова в развитие армяно-российских отношений

Саркисян отметил вклад Рыжкова в развитие армяно-российских отношений

Грузии нужно наладить диалог с Россией, считает Зурабишвили

Грузии нужно наладить диалог с Россией, считает Зурабишвили
Facebook и WhatsApp начнут передачу сообщений пользователей в полицию Великобритании

Facebook и WhatsApp начнут передачу сообщений пользователей в полицию Великобритании

 Глава МИД Кубы рассказал об ущербе от санкций США

Глава МИД Кубы рассказал об ущербе от санкций США
СКР проводит проверку после гибели трех рыбаков в Карелии

СКР проводит проверку после гибели трех рыбаков в Карелии

 Кадры с задержанием актрисы Натальи Бочкаревой опубликовали СМИ

Кадры с задержанием актрисы Натальи Бочкаревой опубликовали СМИ
Саркисян отметил вклад Рыжкова в развитие армяно-российских отношений

Саркисян отметил вклад Рыжкова в развитие армяно-российских отношений

Грузии нужно наладить диалог с Россией, считает Зурабишвили

Грузии нужно наладить диалог с Россией, считает Зурабишвили
Facebook и WhatsApp начнут передачу сообщений пользователей в полицию Великобритании

Facebook и WhatsApp начнут передачу сообщений пользователей в полицию Великобритании

 Глава МИД Кубы рассказал об ущербе от санкций США

Глава МИД Кубы рассказал об ущербе от санкций США
20:09   28 Сентября 2019
Весь мир

Отельеры в Тунисе удерживают в заложниках десятки туристов из-за банкротства Thomas Cook

Отельеры в Тунисе удерживают в заложниках десятки туристов из-за банкротства Thomas Cook

Отельеры в Тунисе удерживают в заложниках десятки туристов из-за банкротства туристической фирмы Thomas Cook. Инцидент произошел в городе Хаммамет, где сотрудники отеля требуют с людей более трех тысяч долларов за возможность выехать из отеля в аэропорт.

Как пишут британские туристы в соцсетях, гостям отеля Les Orangers выставляют повторный счет за проживание, так как у турфирмы появились проблемы с возможным банкротством. Тем туристам, которые должны выезжать в аэропорт, говорят, что они должны заплатить свыше трех тысяч долларов, чтобы уехать. Трансферные автобусы к отелю не пускают, а людей из здания не выпускают, удерживая их в заложниках.

Туристы возмущены ситуацией и говорят, что представители отеля могли бы решать проблемы с турфирмой Thomas Cook, но этого не делается. Туристическая компания Thomas Cook начала ликвидацию фирмы, так как предполагаемые кредиторы и акционеры не пришли к консенсусу. Фирма начала работу в 1891 году.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#чп #весь мир #тунис

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...