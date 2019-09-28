Кадры с задержанием актрисы Натальи Бочкаревой опубликовали СМИ

Задержание актрисы Натальи Бочкаревой опубликовали СМИ. На кадрах, появившихся в распоряжении РЕН ТВ, видно, что артистка нервничает, когда ее остановили сотрудники ДПС.

Артистка называет свое имя — Бочкарева Наталья Владимировна, а затем рассказывает, что у нее есть свернутая в трубочку купюра, а также пакетик с остатками некого «средства». Через несколько секунд она говорит, что это кокаин. При этом женщина говорит, что средство находится «в ней». В результате при себе у артистки нашли 0,69 грамма кокаина. По факту случившегося завели уголовное дело, актриса находится под подпиской о невыезде.

Ранее Бочкарева прокомментировала инцидент и заявила, что все это — слухи, просто кто-то решил заработать на ее имени.