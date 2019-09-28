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Конституционный комитет САР будет принимать решения большинством в 75% голосов

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19:49   28 Сентября 2019
Весь мир

Конституционный комитет САР будет принимать решения большинством в 75% голосов

Конституционный комитет САР будет принимать решения большинством в 75% голосов

Согласно документу ООН, решения конституционного комитета Сирии будут приниматься большинством в 75% голосующих в обоих составах. Принципы работы комитета сообщил генсек ООН Антониу Гутерреш в письме к организации.

«Конституционный комитет должен руководствоваться принципами компромисса и конструктивного общения, направленными на достижение общего соглашения членов, что позволит получить как можно более широкую поддержку сирийского народа», — сказано в документе, цитируют РИА Новости. 

Решение большой и малый органы конституционного комитета будут принимать консенсусом, а если его не удастся достичь — голосованием, требующим по 75% голосов от каждого органа из двух.

27 сентября спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал, что окончательный состав конституционного комитета уже согласован — первая встреча всех участников состоится 30 октября. Самопровозглашенная курдская автономная администрация территорий северо-востока Сирии заявила о несправедливом формировании комитета — туда не включили представителей курдов.

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Автор: Тимофей Булочкин
#сирия #политика #общество #весь мир #конституционный комитет

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