Конституционный комитет САР будет принимать решения большинством в 75% голосов

Согласно документу ООН, решения конституционного комитета Сирии будут приниматься большинством в 75% голосующих в обоих составах. Принципы работы комитета сообщил генсек ООН Антониу Гутерреш в письме к организации.

«Конституционный комитет должен руководствоваться принципами компромисса и конструктивного общения, направленными на достижение общего соглашения членов, что позволит получить как можно более широкую поддержку сирийского народа», — сказано в документе, цитируют РИА Новости.

Решение большой и малый органы конституционного комитета будут принимать консенсусом, а если его не удастся достичь — голосованием, требующим по 75% голосов от каждого органа из двух.

27 сентября спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал, что окончательный состав конституционного комитета уже согласован — первая встреча всех участников состоится 30 октября. Самопровозглашенная курдская автономная администрация территорий северо-востока Сирии заявила о несправедливом формировании комитета — туда не включили представителей курдов.