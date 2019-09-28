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 Глава МИД Сирии заявил о крупнейшей группировке террористов в Идлибе

Глава МИД Сирии заявил о крупнейшей группировке террористов в Идлибе
19:29   28 Сентября 2019
Весь мир

Глава МИД Сирии заявил о крупнейшей группировке террористов в Идлибе

Глава МИД Сирии заявил о крупнейшей группировке террористов в Идлибе

Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем рассказал о самой многочисленной группировке иностранных боевиков, осевших в провинции Идлиб и взявших в заложники мирных жителей.

Об этом заявил Муаллем во время своего выступления с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН. По его словам, присутствие крупнейшей террористической группировки в Идлибе подтверждают специализированные комитеты Совета Безопасности ООН.

«Всем известно, что в Идлибе сейчас находится самое многочисленное в мире сборище иностранных террористов», — заявил сирийский министр, цитирует ТАСС.

Глава МИД Сирии заявил о крупнейшей группировке террористов в Идлибе

Боевики продолжают обстрелы близлежащих кварталов с применением ракет и минометов, используя мирных жителей Идлиба в качестве «живого щита», отметил Муаллем. Министр подчеркнул, что боевики не выпускают местных жителей через созданный сирийскими властями гуманитарный коридор.

Ранее в субботу сообщалось о беспилотниках террористов из запрещенной в РФ террористической организации «Джебхат ан-Нусра»*, обстрелявших сирийскую авиабазу ВКС РФ «Хмеймим».

*организация признана террористической и запрещена судом на территории РФ.

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Автор: Тимофей Булочкин
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