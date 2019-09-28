Глава московского муниципального округа Красносельский Илья Яшин открещивается от выплаты 130-процентной премии самому себе. По его словам, информация не соответствует действительности, передают «Невские новости».

Когда Яшин услышал вопрос об этом, он назвал его «блестящим». По его словам, 1,5 месяца он находился в спецприемнике и не мог работать главой муниципалитета, но по закону имел право на получение премии, которая выписывается раз в три месяца. Сам же Яшин в это время был в оплачиваемом отпуске и собирал подписи в Могсордуму. Премия составила 130 процентов.

Яшин говорит, что зачастую деньги идут на оплату услуг юриста, который работает в его общественной приемной. Глава муниципалитета рассказывает, что за этот период он премию не получал. По его словам, все это — лишь нелепые слухи. Перед петербургскими журналистами Яшин решил предстать кристально чистым муниципальным депутатом, который не присваивал себе премии за то время, когда не был на работе. Но факты остаются фактами: 130-процентная премия была начислена Илье Яшину за второй квартал 2019 года.

На пресс-конференции в Санкт-Петербурге Яшина спросили, как ему удается жить в Москве довольно безбедно и какой у него опыт реальной работы. Он уклончиво заявил, что по образованию — политолог, и старается помогать людям. Также Яшин рассказал, что в муниципалитете повысили зарплату, но она все же не может сравниться с заработками депутатов Госдумы. Он заявил, что у него есть машина и квартира площадью 35 «квадратов».

За лето 2019 года Илью Яшина отправляли в спецприемник пять раз. В частности, его арестовывали 29 июля, 8 августа, 20 августа. В пятый раз Яшина арестовали на десять суток 29 августа за размещение видеозаписей с призывами идти на несанкционированный столичный митинг 3 августа. В своих пяти летних арестах Илья Яшин обвинил конкурентов.

Ранее сообщалось, что деятельность Яшина финансируется дипломатами и фондами США. В частности, «оппозиционер» активно сотрудничает с американским дипломатом Майклом Макфолом.