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Грузии нужно наладить диалог с Россией, считает Зурабишвили

Грузии нужно наладить диалог с Россией, считает Зурабишвили
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18:56   28 Сентября 2019
Политика

Россия настроена на конструктивные взаимоотношения с Грузией, заявили в Госдуме

Россия настроена на конструктивные взаимоотношения с Грузией, заявили в Госдуме

Россия настроена на конструктивные взаимоотношения с Грузией, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. По его словам, россияне очень хорошо относятся к грузинскому народу, дружелюбно и по-братски.

Швыткин отметил, что с оптимизмом видит выстраивание конструктивных отношений Москвы и Тбилиси, сообщает RT. По словам представителя Госдумы, на ухудшение отношений повлияла первоначальная риторика ряда радикалов Грузии. По мнению депутата, сейчас необходимо, чтобы слова президента Грузии Саломе Зурабишвили не расходились с делами, а политика страны была постоянной и системной.

Россия настроена на конструктивные взаимоотношения с Грузией, заявили в Госдуме

Ранее грузинский лидер Саломе Зурабишвили заявила, что Тбилиси нужно наладить отношения с Москвой. Грузия разорвала дипотношения с РФ в 2008 году, когда Москва признала суверенитет Южной Абхазии и Осетии. Сейчас переговоры между Россией и Грузией проходят лишь в рамках Женевских дискуссий.

Летом 2019 года отношения обострились, когда в Тбилиси прошли протесты против участия российских парламентариев в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Сейчас авиасообщение России с Грузией приостановлено. По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, авиасообщение восстановят, когда власти страны будут занимать более конструктивную позицию по отношению к России.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #госдума #политика #грузия

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