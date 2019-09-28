Россия настроена на конструктивные взаимоотношения с Грузией, заявили в Госдуме

Россия настроена на конструктивные взаимоотношения с Грузией, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. По его словам, россияне очень хорошо относятся к грузинскому народу, дружелюбно и по-братски.

Швыткин отметил, что с оптимизмом видит выстраивание конструктивных отношений Москвы и Тбилиси, сообщает RT. По словам представителя Госдумы, на ухудшение отношений повлияла первоначальная риторика ряда радикалов Грузии. По мнению депутата, сейчас необходимо, чтобы слова президента Грузии Саломе Зурабишвили не расходились с делами, а политика страны была постоянной и системной.

Ранее грузинский лидер Саломе Зурабишвили заявила, что Тбилиси нужно наладить отношения с Москвой. Грузия разорвала дипотношения с РФ в 2008 году, когда Москва признала суверенитет Южной Абхазии и Осетии. Сейчас переговоры между Россией и Грузией проходят лишь в рамках Женевских дискуссий.

Летом 2019 года отношения обострились, когда в Тбилиси прошли протесты против участия российских парламентариев в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Сейчас авиасообщение России с Грузией приостановлено. По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, авиасообщение восстановят, когда власти страны будут занимать более конструктивную позицию по отношению к России.