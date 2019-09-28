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19:00   28 Сентября 2019
Россия

Яшин обвинил конкурентов в своих пяти арестах

Яшин обвинил конкурентов в своих пяти арестах

Илья Яшин, возглавляющий в Москве совет депутатов муниципального округа Красносельский, утверждает, что не виноват в своих пяти арестах и попытался списать их на происки конкурентов. Об этом сообщает издание Невские Новости.

Во время пресс-конференции 28 сентября Яшин утверждал, что его задержания не были вызваны допущенными им правонарушениями, а были выгодны депутату-конкуренту.

«Если вы хотите знать мое мнение, почему меня держали дольше остальных кандидатов: им, в основном, давали месяц, а я отсидел пять раз по десять. Меня выпустили в день тишины. Ответ на вопрос: они таким образом помогали кандидату от «Единой России», — сказал Яшин.

С 29 июля Яшин находился под арестом — сначала за призывы принять участие в несогласованном митинге в Москве 27 июля, а 8 августа он был арестован еще на 10 суток за участие в несанкционированной акции 14 июля. 20 августа ему назначили еще один срок за аналогичное нарушение, и спустя 9 дней суд вновь отправил Яшина в камеру на 10 суток за нарушение правил организации митинга.

Яшин обвинил конкурентов в своих пяти арестах

В пятый раз за лето суд отправил незарегистрированного экс-кандидата в депутаты Мосгордумы Илью Яшина под арест на десять суток. Поводом послужили его записи в интернете, размещенные с призывами посетить незаконный митинг в Москве 3 августа. Напомним, ранее сообщалось о том, что Яшина финансируют американские фонды, а сам «оппозиционер» поддерживает тесные отношения с дипломатом из США Майклом Макфолом.

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Автор: Тимофей Булочкин
#суд #россия #политика #новости #общество #яшин

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