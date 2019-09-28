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18:36   28 Сентября 2019
Россия

Футболист Павел Мамаев будет играть в ФК «Ростов» ближайшие два года

Футболист Павел Мамаев будет играть в ФК «Ростов» ближайшие два года

Освобожденный ранее по УДО футболист Павел Мамаев будет играть в ФК «Ростов» ближайшие два года, сообщил диктор «Ростов-Арены» во время матча «Ростов» — «Динамо», проходящего в Москве.

Полузащитник Мамаев заключил контракт с футбольным клубом «Ростов», рассчитанный на два года. Ранее 6 сентября суд постановил условно-досрочно освободить футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина вместе с его братом Кириллом.

В октябре прошлого года Кокорины, Мамаев и их друг Александр Протасовицкий напали в центре Москвы на водителя ведущей Первого канала – Виталия Соловчука. Потом молодые люди устроили драку в кофейне, атаковав стулом сотрудника Минпромторга Дениса Пака и ударив по лицу гендиректора НАМИ Сергея Гайсина. 8 мая Кокориных приговорили к полутора годам колонии, а Мамаеву и Протасовицкому дали год и пять месяцев колонии.

Футболист Павел Мамаев будет играть в ФК «Ростов» ближайшие два года

В пятницу 6 сентября прошло судебное заседание по УДО для осужденных, руководство колонии и обвинение поддержали прошение о досрочном освобождении Кокориных и Мамаева, заявив, что они зарекомендовали себя с хорошей стороны. Также сообщалось, что Кокорин и Мамаев намерены продолжить футбольную карьеру после освобождения.

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Автор: Тимофей Булочкин
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