Российский премьер-министр Дмитрий Медведев отметил соседство смеха и слез в творчестве художественного руководителя театра Ленком Марка Захарова, который скончался в субботу, 28 сентября.

По словам Дмитрия Медведева, Захаров олицетворял успешность русского театра соседством смеха и слез, а его искусство всегда было пронзительным, мудрым и искренним. Медведев считает, что талант Марка Захарова был безграничен, а также отметил, что режиссер своими работами учил зрителей отличать фальшь от правды, а также совершать чудеса не верить красивым обещаниям.

Марка Захарова не стало 28 сентября, он не дожил 15 дней до 86-летия. По словам директора Ленкома Марка Варшавера, Захаров скончался после повторного воспаления легких. В конце августа режиссера госпитализировали с воспалением в одну из столичных клиник, выписали его 9 сентября. Марка Захарова похоронят на Новодевичьем кладбище Москвы. Прощание пройдет в театре Ленком во вторник, 1 октября.