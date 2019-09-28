Судно с гражданами Украины на борту пропало во время шторма

Судно Bourbon Rhode с украинцами среди членов экипажа пропало в Атлантическом океане во время шторма. Об этом сообщил замдиректора департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

По словам представителя украинского МИД, судно пропало во время шторма недалеко от Мартиники.

«26 сентября в Атлантическом океане на расстоянии около 1200 морских миль от Мартиники (заморский департамент Франции) в результате шторма пропало судно Bourbon Rhode, среди членов экипажа которого были граждане Украины», — сообщил Кирилич изданию «Общественное».

Чиновник подтвердил, что сейчас проходит поисковая операция, а департамент консульской службы поддерживает связь с центром MRCC, который и проводит поисковые работы. Ранее сообщалось, что на судне находилось около десяти украинцев.

«Департамент консульской службы поддерживает оперативную связь с представителем судовладельца и региональным центром MRCC», — заявил Кирилич.

Напомним, в субботу сообщалось о судне Stolt Groenland в южнокорейском порту Ульсан, на котором прогремел взрыв и начался пожар — пострадали девять человек, один из них в тяжелом состоянии. Южнокорейские СМИ сообщили, что среди 25 членов экипажа десять оказались россиянами или украинцами.