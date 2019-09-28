Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Медведев отметил соседство смеха и слез в творчестве Марка Захарова

Медведев отметил соседство смеха и слез в творчестве Марка Захарова

 СК РФ не стал заводить дело на КВНщика по заявлению курского сенатора Михайлова

СК РФ не стал заводить дело на КВНщика по заявлению курского сенатора Михайлова
Саркисян отметил вклад Рыжкова в развитие армяно-российских отношений

Саркисян отметил вклад Рыжкова в развитие армяно-российских отношений

Грузии нужно наладить диалог с Россией, считает Зурабишвили

Грузии нужно наладить диалог с Россией, считает Зурабишвили
Судно с гражданами Украины на борту пропало во время шторма

Судно с гражданами Украины на борту пропало во время шторма

 Члены СМБ АС выразили обеспокоенность из-за ситуации в Ливии

Члены СМБ АС выразили обеспокоенность из-за ситуации в Ливии
Медведев отметил соседство смеха и слез в творчестве Марка Захарова

Медведев отметил соседство смеха и слез в творчестве Марка Захарова

 СК РФ не стал заводить дело на КВНщика по заявлению курского сенатора Михайлова

СК РФ не стал заводить дело на КВНщика по заявлению курского сенатора Михайлова
Саркисян отметил вклад Рыжкова в развитие армяно-российских отношений

Саркисян отметил вклад Рыжкова в развитие армяно-российских отношений

Грузии нужно наладить диалог с Россией, считает Зурабишвили

Грузии нужно наладить диалог с Россией, считает Зурабишвили
Судно с гражданами Украины на борту пропало во время шторма

Судно с гражданами Украины на борту пропало во время шторма

 Члены СМБ АС выразили обеспокоенность из-за ситуации в Ливии

Члены СМБ АС выразили обеспокоенность из-за ситуации в Ливии
17:51   28 Сентября 2019
Россия

СК РФ не стал заводить дело на КВНщика по заявлению курского сенатора Михайлова

СК РФ не стал заводить дело на КВНщика по заявлению курского сенатора Михайлова

СК РФ не стал заводить уголовное дело на КВНщика Антона Сасина по заявлению курского сенатора Александра Михайлова, который ранее занимал пост губернатора региона.

Михайлов подал жалобу в следственный комитет на бывшего участника КВН-команды «Прима» Антона Сасина. Бывший губернатор Курской области счел пародию Сасина оскорбительной.

В одном из видеороликов юморист Сасин изобразил персонажа, похожего на Михайлова манерой речи и голосом. Персонаж путешествует по столице и снимает все на камеру, а также смешно комментирует. Экс-губернатор, который сейчас является сенатором, посчитал, что ролик его оскорбляет.

По словам Сасина, он пришел в СК РФ и забрал постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Курский комик говорит, что не понимает, что злого в ролике нашел Михайлов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #общество #курская область #квн

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...