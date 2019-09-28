СК РФ не стал заводить дело на КВНщика по заявлению курского сенатора Михайлова

СК РФ не стал заводить уголовное дело на КВНщика Антона Сасина по заявлению курского сенатора Александра Михайлова, который ранее занимал пост губернатора региона.

Михайлов подал жалобу в следственный комитет на бывшего участника КВН-команды «Прима» Антона Сасина. Бывший губернатор Курской области счел пародию Сасина оскорбительной.

В одном из видеороликов юморист Сасин изобразил персонажа, похожего на Михайлова манерой речи и голосом. Персонаж путешествует по столице и снимает все на камеру, а также смешно комментирует. Экс-губернатор, который сейчас является сенатором, посчитал, что ролик его оскорбляет.

По словам Сасина, он пришел в СК РФ и забрал постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Курский комик говорит, что не понимает, что злого в ролике нашел Михайлов.