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17:27   28 Сентября 2019
Россия

Актриса сериала «Счастливы вместе» опровергла слухи о задержании с наркотиками

Актриса сериала «Счастливы вместе» опровергла слухи о задержании с наркотиками

Актриса сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева опровергла слухи о задержании с наркотиками. По словам актрисы, когда информация о задержании появилась в СМИ, она находилась дома с детьми.

Информацию о своем задержании Бочкарева назвала слухами и сказала, что на этой истории попросту кто-то хотел заработать денег. Актриса говорит, что слышала такие фейковые новости о других артистах и представителях шоу-бизнеса, поэтому не удивлена, что такие слухи приписывают всем. Также Наталья Бочкарева пожаловалась, что люди воспринимают любую эмоцию так, будто кто-то находится под препаратами или допингом.

Ранее «Пятый канал» сообщил, что актрису Наталью Бочкареву остановили сотрудники ГИБДД, при проверке документов она внезапно достала из нижнего белья пакетик с наркотиками. Также сообщалось, что в ее доме прошли обыски, а на актрису завели уголовное дело.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #наркотики #общество #счастливы вместе #бочкарева

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