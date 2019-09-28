Актриса сериала «Счастливы вместе» опровергла слухи о задержании с наркотиками

Актриса сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева опровергла слухи о задержании с наркотиками. По словам актрисы, когда информация о задержании появилась в СМИ, она находилась дома с детьми.

Информацию о своем задержании Бочкарева назвала слухами и сказала, что на этой истории попросту кто-то хотел заработать денег. Актриса говорит, что слышала такие фейковые новости о других артистах и представителях шоу-бизнеса, поэтому не удивлена, что такие слухи приписывают всем. Также Наталья Бочкарева пожаловалась, что люди воспринимают любую эмоцию так, будто кто-то находится под препаратами или допингом.

Ранее «Пятый канал» сообщил, что актрису Наталью Бочкареву остановили сотрудники ГИБДД, при проверке документов она внезапно достала из нижнего белья пакетик с наркотиками. Также сообщалось, что в ее доме прошли обыски, а на актрису завели уголовное дело.