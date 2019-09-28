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17:41   28 Сентября 2019
Россия

Рязанский счел оформление домохзяек по трудовому договору неподъемной ношей для России

Рязанский счел оформление домохзяек по трудовому договору неподъемной ношей для России

Беседуя с «Политикой Сегодня», председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский усомнился, что инициатива приравнять домохозяек к остальным профессиям будет поддержана в законодательных кругах. Соответствующее предложение было опубликовано на сайте «Российская общественная инициатива».

«Не трудно себе представить, сколько новых домохозяек может появиться.  Да, это большие бюджетные затраты, но самое главное, что это не приведет к росту производительности труда, по большому счету для экономики нашей страны — это неподъемная ноша», — рассказал сенатор.

Другой вопрос — не приведет ли рост количества российских домохозяек к кадровому голоду. Поскольку у людей может пропасть мотивация к поиску специальности, профессии и повышению квалификации.

Рязанский счел оформление домохзяек по трудовому договору неподъемной ношей для России

На вопрос о том, не слишком ли пропитана сексизмом инициатива сенатор ответил, что подобные возражения — бред.

«Ничего такого здесь нет. Если многодетная мама мы ей обеспечиваем пенсию, более ранний выход на нее, плюс льготы и поддержку. Если говорить о каждом домохозяйстве, то это неправильно», — резюмировал собеседник агентства.

Ранее инициативу поддержал председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Предложение депутат счел привлекательным, но труднореализуемым.

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Автор: Елизавета Антонова
#россия #госдума #общество

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