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17:33   28 Сентября 2019
Россия

РЭО объяснил россиянам с чего начинается культурное обращение с отходами

РЭО объяснил россиянам с чего начинается культурное обращение с отходами

Гендиректор РЭО Денис Буцаев рассказал о культуре обращения с отходами и о том, с чего начинается забота об экологии. Об этом сообщает телеканал 360.

Буцаев уточнил, что правильное отношение к бытовым отходам начинается с кухни: именно там образовывается больше всего «домашних» отходов, которые потом могут быть переработаны.

«Культура обращения с отходами — это как раз правильное отношение, начиная с кухни, к тому, что у вас образовывается в виде отходов», — заявил директор РЭО в эфире радио «Комсомольская правда».

РЭО объяснил россиянам с чего начинается культурное обращение с отходами

Глава РЭО пояснил, что при использовании переработанного из отходов сырья для производства, существенно снижаются тарифы для россиян, а сама система такой переработки окажет благоприятное воздействие на экологию. Тем не менее он уточнил, что при разговоре о создании отрасли ТКО нужно понимать, что есть «определенная стоимость услуги».

«Ее в любом случае надо будет платить — но на условии справедливости и прозрачности. Мы выступаем против того, чтобы тариф не был прозрачен, не был понятен населению», — заключил Буцаев.

Ранее Буцаев предложил властям Краснодара два варианта реализации «мусорной реформы» в регионе после того, как установленные сроки перехода Краснодарского края на новую систему обращения с отходами стали срываться.

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Автор: Тимофей Булочкин
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