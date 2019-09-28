Прощание с Захаровым состоится 1 октября в «Ленкоме»
Директор столичного театра Марк Варшавер сообщил, что прощание с Марком Захаровым состоится во вторник, 1 октября, в «Ленкоме». По его словам, прощание начнется в 10.00 по московскому времени на основной сцене театра, а в два часа дня родственники, коллеги, друзья и близкие режиссера театра и кино отправятся на Новодевичье кладбище.
«Марка Анатольевича похоронят рядом с могилами Говорухина, Табакова, Броневого», — добавил директор «Ленкома».
В пятницу, 20 августа, Захарова доставили в 16-ю больницу Москвы. В субботу, 28 сентября, Марк Анатольевич скончался, не дожив 15 дней до 86-летия.
Ушёл из жизни Марк Захаров, художник огромного дарования, колоссальной эрудиции и исключительных человеческих качеств. Добрая память о нём останется в сердцах миллионов поклонников. Невосполнимая утрата. Глубокие соболезнования близким Марка Анатольевича. https://t.co/MbUUvW4JkP pic.twitter.com/kAt654WYMk— Владимир Мединский (@medinskiy_vr) 28 сентября 2019 г.