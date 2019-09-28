Прощание с Захаровым состоится 1 октября в «Ленкоме»

Директор столичного театра Марк Варшавер сообщил, что прощание с Марком Захаровым состоится во вторник, 1 октября, в «Ленкоме». По его словам, прощание начнется в 10.00 по московскому времени на основной сцене театра, а в два часа дня родственники, коллеги, друзья и близкие режиссера театра и кино отправятся на Новодевичье кладбище.

«Марка Анатольевича похоронят рядом с могилами Говорухина, Табакова, Броневого», — добавил директор «Ленкома».

В пятницу, 20 августа, Захарова доставили в 16-ю больницу Москвы. В субботу, 28 сентября, Марк Анатольевич скончался, не дожив 15 дней до 86-летия.