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 Члены СМБ АС выразили обеспокоенность из-за ситуации в Ливии

Члены СМБ АС выразили обеспокоенность из-за ситуации в Ливии
17:09   28 Сентября 2019
Весь мир

Члены СМБ АС выразили обеспокоенность из-за ситуации в Ливии

Члены СМБ АС выразили обеспокоенность из-за ситуации в Ливии

Совет мира и безопасности Африканского союза (СМБ АС) выразил обеспокоенность из-за ситуации в Ливии. Такое мнение выражено в сообщении по итогам заседания Союза, состоявшегося в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН.

Совет мира и безопасности считает, что сложная ситуация в Ливии имеет опасное влияние на безопасность и стабильность не только в регионе, на и на всем континенте. Также члены Совета выразили мнение, что необходимо найти решение для урегулирования ситуации в Ливии и обеспечить жителям страны достойную жизнь, а также примирить враждующие стороны. Кроме того, в документе отмечается, что председателю комиссии Африканского союза нужно тесно взаимодействовать с ООН для обеспечения эффективного участия АС в налаживании ситуации в Ливии.

Кризис в Ливии начался в октябре 2011 года, когда в стране убили Муаммара Каддафи. Сейчас часть страны контролирует Правительство национального согласия, оно базируется в Триполи на западе страны, при этом восток находится под контролем парламента, избранного ливийским народом.

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Автор: Ольга Воскресенская
#политика #ливия #африка #весь мир

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