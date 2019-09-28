Саркисян отметил вклад Рыжкова в развитие армяно-российских отношений
Армянский лидер Армен Саркисян в поздравительном послании члену Совета Федерации РФ Николаю Рыжкову отметил весомый вклад российского сенатора в развитие диалога между Ереваном и Москвой. По его словам, для Армении Николай Рыжков — искренний и надежный друг, который с республикой и в радости, и в тяжелые испытания.
«Мы всегда помним ваш подвиг в первые недели и месяцы после разрушительного Спитакского землетрясения 1988 года», — добавил президент.
Тогда Николай Рыжков находился в пострадавших от стихии районах и руководил как спасательными, так и восстановительными работами в зоне бедствия. Армен Саркисян отметил, что будучи депутатом ГД, а затем — членом СФ, а также возглавляя российскую часть межпарламентской комиссии по сотрудничеству, Рыжков внес весомый вклад в развитие взаимодействия между Ереваном и Москвой.
Быть нужным людям. В этом видит свой смысл жизни Николай Рыжков. Сегодня Николаю Ивановичу исполняется 90 лет. Телеканал СФ @VmesteRF подготовил фильм о жизни и политическом пути сенатора, который можно будет посмотреть в эфире в 12:10 и на сайте канала https://t.co/5hSuDrB51e— Совет Федерации (@SovFedInfo) 28 сентября 2019 г.