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16:58   28 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Саркисян отметил вклад Рыжкова в развитие армяно-российских отношений

Саркисян отметил вклад Рыжкова в развитие армяно-российских отношений

Армянский лидер Армен Саркисян в поздравительном послании члену Совета Федерации РФ Николаю Рыжкову отметил  весомый вклад российского сенатора в развитие диалога между Ереваном и Москвой. По его словам, для Армении Николай Рыжков — искренний и надежный друг, который с республикой и в радости, и в тяжелые испытания​​​.

«Мы всегда помним ваш подвиг в первые недели и месяцы после разрушительного Спитакского землетрясения 1988 года», — добавил президент.

Тогда Николай Рыжков находился в пострадавших от стихии районах и руководил как спасательными, так и восстановительными работами в зоне бедствия. Армен Саркисян отметил, что будучи депутатом ГД, а затем — членом СФ, а также возглавляя российскую часть межпарламентской комиссии по сотрудничеству, Рыжков внес весомый вклад в развитие взаимодействия между Ереваном и Москвой.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #армения #рыжков #саркисян

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