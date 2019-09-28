Протестующие в Гонконге бросили «коктейли Молотова» в здание правительства

Демонстранты в Гонконге бросали «коктейли Молотова» в здание правительственного комплекса, сообщается в аккаунте гонконгской полиции в Twitter.

В субботу 28 сентября жители Гонконга вышли на уличные протесты в память о «революции зонтиков», произошедшей в 2014 году. В этот день, пять лет назад, протестующие в Гонконге требовали подлинного всеобщего избирательного права. Во время столкновений с полицией, митингующие защищались от слезоточивого газа зонтиками.

«Радикальные протестующие бросали «коктейли Молотова» в здание правительственного комплекса, создавая серьезную угрозу безопасности всех, включая полицейских на месте», — сказано в Twitter-аккаунте полиции Гонконга.

Напомним, причиной протестов в Гонконге стал законопроект об экстрадиции. Митингующие требовали отозвать документ, а позже выставили еще пять требований. Они настаивают на исполнении абсолютно всех пяти требований и ни одним меньше.

Протестующие настаивают на полной отмене законопроекта об экстрадиции, прекращении использования термина «массовые беспорядки» в отношении протестов 12 июня, а также требуют освободить всех арестованных ранее участников протестов и провести независимое расследование действий полицейских. Кроме того, они выдвинули требование ввести прямые всеобщие выборы главы администрации района и в законодательное собрание.

Ранее официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан призвал США не вмешиваться во внутренние в дела Гонконга.