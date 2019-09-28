Косачев усомнился в непричастности Трампа к отказу в визах дипломатам РФ

Член Совета Федерации Константин Косачев усомнился в непричастности президента США Дональда Трампа к невыдаче виз дипломатам РФ для посещения Генассамблеи ООН. Сенатор считает, что ему с трудом верится в то, что американский лидер ничего не знал.

Косачев отметил, что еще можно поверить в то, что Госдеп США ничего не знал о невыдаче виз российским дипломатам. Но сенатор отмечает, что остальные ведомства являются подотчетными Трампу, поэтому невозможно поверить в то, что он не был в курсе.

Член Совфеда рассказывает, что 60 дней США рассматривают визовый запрос в отношении российских дипломатов, которым в итоге не выдали визы в США. Косачев тоже находится в списке тех, кто не получил документ. Он рассказал, что паспорта российских дипломатов находятся в американском посольстве, но никакого ответа с их стороны так и не последовало.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил главе российского МИД Сергею Лаврову, что ни он, ни президент США не имеют отношения к отказу в выдаче виз делегатам из РФ для посещения Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.