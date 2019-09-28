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16:17   28 Сентября 2019
Россия

Мединский назвал Марка Захарова художником огромного дарования

Мединский назвал Марка Захарова художником огромного дарования

Глава Минкульта РФ Владимир Мединский назвал художественного руководителя театра Ленком Марка Захарова художником огромного дарования. По словам Мединского, работы Захарова были проникнуты любовью к людям и справедливостью.

Министр культуры России отметил, что с именем Марка Захарова в стране связана эпоха театрального и кинематографического искусства. Мединский также отметил вклад Марка Захарова в воспитание целой плеяды видных и талантливых актеров.

Мединский назвал Марка Захарова художником огромного дарования

Глава Минкульта говорит, что сам вырос на фильмах Захарова и имел возможность общаться и работать с ним. Мединский заявил, что постановки и картины Марка Захарова позволяют россиянам быть добрее и внимательнее друг к другу. Смерть режиссера министр назвал невосполнимой утратой не только для близких и родных, но и для всей культуры России.

«Добрая память о нем останется в наших сердцах», — сказал Владимир Мединский.

Марк Захаров скончался в Москве в субботу, 28 сентября. 13 октября ему исполнилось бы 86 лет. Свои соболезнования родственникам и близким художественного руководителя Ленкома направил президент России Владимир Путин.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #мединский #общество #марк захаров

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