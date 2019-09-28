Мединский назвал Марка Захарова художником огромного дарования

Глава Минкульта РФ Владимир Мединский назвал художественного руководителя театра Ленком Марка Захарова художником огромного дарования. По словам Мединского, работы Захарова были проникнуты любовью к людям и справедливостью.

Министр культуры России отметил, что с именем Марка Захарова в стране связана эпоха театрального и кинематографического искусства. Мединский также отметил вклад Марка Захарова в воспитание целой плеяды видных и талантливых актеров.

Глава Минкульта говорит, что сам вырос на фильмах Захарова и имел возможность общаться и работать с ним. Мединский заявил, что постановки и картины Марка Захарова позволяют россиянам быть добрее и внимательнее друг к другу. Смерть режиссера министр назвал невосполнимой утратой не только для близких и родных, но и для всей культуры России.

«Добрая память о нем останется в наших сердцах», — сказал Владимир Мединский.

Марк Захаров скончался в Москве в субботу, 28 сентября. 13 октября ему исполнилось бы 86 лет. Свои соболезнования родственникам и близким художественного руководителя Ленкома направил президент России Владимир Путин.