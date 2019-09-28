Соболезнования по поводу кончины Захарова выразили в ЗакСе Петербурга

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров от имени всех депутатов выразил соболезнования в связи со смертью худрука театра «Ленком» Марка Захарова.

Макаров назвал уход Захарова из жизни невосполнимой потерей для всех, кто любил творчество режиссера. Он отметил, что память о знаменитом артисте навсегда останется в сердцах.

«Вся жизнь Марка Анатольевича была посвящена служению искусству Созданные рукой мастера спектакли, поставленные в театре «Ленком», и фильмы, вышедшие на телеэкраны страны, в числе которых такие шедевры, как «Обыкновенное чудо», «Юнона и Авось» и многие другие, уже давно стали частью отечественной культуры и достоянием страны», — заявил Макаров в интервью Невским Новостям.

Напомним, режиссер умер 28 сентября в Москве после продолжительной болезни. Ему было 85 лет. Ранее сообщалось, что Захаров был госпитализирован в одну из столичных больниц с подозрением на воспаление легких. Широко известны его работы как кинорежиссера, среди них — «Тот самый Мюнхгаузен», «Обыкновенное чудо», «Убить дракона» и «Формула любви».

Ранее театральный режиссер Роман Виктюк заявил, что Захаров был человеком редкостной доброты и уникального таланта, который совершил величайший вклад в искусство.