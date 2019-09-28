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16:02   28 Сентября 2019
Весь мир

Саудовская Аравия ввступила за организацию прямого авиасообщения с РФ

Саудовская Аравия ввступила за организацию прямого авиасообщения с РФ

Глава Генерального управления по туризму и национальному наследию Саудовской Аравии Ахмед аль-Хатыб в субботу, 28 сентября, сообщил, что власти королевства подтолкнут местные авиакомпании к организации прямого авиасообщения с РФ.

Летом российская авиакомпания Nordwind Airlines запустила первые прямые рейсы из Джидды в Москву​​​. Позже в Саудовской Аравии заявили, что Эр-Рияд не только планирует 14 прямых рейсов в неделю между странами, но и рассматривает дальнейшее увеличение их числа.

«Мы подтолкнем саудовские авиалинии к началу работы над открытием прямых авиарейсов, поскольку это особенно важно», — сказал Ахмед аль-Хатыб.

Направление полетов определят в зависимости от предпочтений российских туристов. Саудовская Аравия изучит вопрос и откроет направления. Ахмед аль-Хатыб отметил, если россияне хотят увидеть море, тогда Эр-Рияд откроет рейсы к Красному морю.

«Если они хотят увидеть культурное наследие и историю, тогда мы сделаем проще дорогу для туристов из России», — добавил он.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #саудовская аравия #авиакомпании #авиасообщение

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