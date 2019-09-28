Путин приедет на церемонию прощания с Шираком в Париж

Президент РФ Владимир Путин отправится во французскую столицу, чтобы попрощаться с недавно умершим экс-президентом Франции Жаком Шираком. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в комментарии РИА Новостям.

Ранее в Елисейском дворце сообщили, что ожидают Путина на церемонию прощания с Шираком в понедельник. Ранее Песков отмечал, что французское руководство занималось обсуждением деталей прощания с экс-лидером Франции, но сегодня пресс-секретарь главы РФ положительно ответил на вопрос о том, собирается ли Путин в Париж.

Напомним, Ширак умер 26 сентября на 87-м году жизни. Он занимал пост президента Франции с 1995 по 2007 год. В Кремле заявили, что глава РФ искренне восхищался интеллектом покойного и его огромными знаниями, а также умением принимать взвешенные решения. В день кончины Ширака, Путин направил супруге экс-президента Франции Бернадет Ширак соболезнования в связи с его смертью.

Один из лидеров французского протестного движения «Желтые жилеты» Бенджамин Коши в беседе с «Политикой Сегодня» заявил, что Ширак останется в сердцах всех французов как великий государственный деятель, сумевший сказать «нет» войне в Ираке.