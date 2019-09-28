Вдова Караченцова рассказала, как Захаров переворачивал внутренний мир актеров

Вдова Караченцова Людмила Поргина рассказала, как худрук Ленкома Марк Захаров переворачивал внутренний мир актеров. По ее словам, все близкие и друзья надеялись, что он будет жить долго и еще успеет сделать что-то важное, цитирует Поргину Федеральное агентство новостей.

Смерть Захарова она назвала огромным ударом для всех и для себя лично. По словам Людмилы Поргиной, она и Николай Караченцов познакомились именно в театре Ленком и работали под руководством Захарова. Кончину художественного руководителя театра она назвала концом эпохи великих людей. Также Поргина отмечает, что до прихода Захарова в театре никогда не было ничего подобного на сцене и появилось новое дыхание с его приходом.

Также вдова Николая Караченцова рассказала, что Марк Захаров умел переворачивать внутренний мир артистов и всегда учил чему-то новому, вместе с ним актеры становились соавторами постановок. Людмила Поргина говорит, что без Захарова многие актеры так и не смогли бы «проснуться» и полностью раскрыть себя.

Марк Захаров скончался в Москве в субботу, 28 сентября. Сначала появилась информация, что его похоронят на Троекуровском кладбище, позже СМИ сообщили о возможных похоронах на Новодевичьем кладбище столицы. Дата и место похорон пока не названы. Марку Захарову было 85 лет.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала смерть Захарова личным горем, а режиссер Владимир Бортко назвал его уход невосполнимой потерей. Президент РФ Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родственникам и близким Марка Захарова.