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15:47   28 Сентября 2019
Россия

Вдова Караченцова рассказала, как Захаров переворачивал внутренний мир актеров

Вдова Караченцова рассказала, как Захаров переворачивал внутренний мир актеров

Вдова Караченцова Людмила Поргина рассказала, как худрук Ленкома Марк Захаров переворачивал внутренний мир актеров. По ее словам, все близкие и друзья надеялись, что он будет жить долго и еще успеет сделать что-то важное, цитирует Поргину Федеральное агентство новостей.

Смерть Захарова она назвала огромным ударом для всех и для себя лично. По словам Людмилы Поргиной, она и Николай Караченцов познакомились именно в театре Ленком и работали под руководством Захарова. Кончину художественного руководителя театра она назвала концом эпохи великих людей. Также Поргина отмечает, что до прихода Захарова в театре никогда не было ничего подобного на сцене и появилось новое дыхание с его приходом.

Вдова Караченцова рассказала, как Захаров переворачивал внутренний мир актеров

Также вдова Николая Караченцова рассказала, что Марк Захаров умел переворачивать внутренний мир артистов и всегда учил чему-то новому, вместе с ним актеры становились соавторами постановок. Людмила Поргина говорит, что без Захарова многие актеры так и не смогли бы «проснуться» и полностью раскрыть себя.

Марк Захаров скончался в Москве в субботу, 28 сентября. Сначала появилась информация, что его похоронят на Троекуровском кладбище, позже СМИ сообщили о возможных похоронах на Новодевичьем кладбище столицы. Дата и место похорон пока не названы. Марку Захарову было 85 лет.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала смерть Захарова личным горем, а режиссер Владимир Бортко назвал его уход невосполнимой потерей. Президент РФ Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родственникам и близким Марка Захарова.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #общество #марк захаров #поргина

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