Глава Минобороны Индии посетит Москву в ноябре

Министр обороны Индии Раджнатх Сингх приедет в Россию к началу ноября и примет участие в заседании российско-индийской комиссии по ВТС. Об этом сообщил посол Индии в Москве Бала Венкатеш Варма.

Глава индийского дипломатического представительства заявил, что основная цель министра — принять участие в совместной межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству.

«В начале ноября [Россию посетит] министр обороны, у него запланировано много встреч, — заявил Варма.

Напомним, в начале сентября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщал об интересе индийских партнеров к обсуждению темы ВТС между Москвой и Нью-Дели. Представитель Кремля также отметил «благоприятную ситуацию» с поставками зенитных ракетных систем С-400 российского производства в Индию.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что РФ готова продлить с Индией программу двустороннего военно-технического сотрудничества до 2030 года. Глава РФ предложил индийским энергетическим компаниям принять участие в реализации российских проектов по сжиженному природному газу: 20% в проекте «Сахалин -1» уже принадлежат индийской стороне.