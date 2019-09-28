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15:29   28 Сентября 2019
Россия

Глава Минобороны Индии посетит Москву в ноябре

Глава Минобороны Индии посетит Москву в ноябре

Министр обороны Индии Раджнатх Сингх приедет в Россию к началу ноября и примет участие в заседании российско-индийской комиссии по ВТС. Об этом сообщил посол Индии в Москве Бала Венкатеш Варма.

Глава индийского дипломатического представительства заявил, что основная цель министра — принять участие в совместной межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству.

«В начале ноября [Россию посетит] министр обороны, у него запланировано много встреч, — заявил Варма.

Напомним, в начале сентября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщал об интересе индийских партнеров к обсуждению темы ВТС между Москвой и Нью-Дели. Представитель Кремля также отметил «благоприятную ситуацию» с поставками зенитных ракетных систем С-400 российского производства в Индию.

Глава Минобороны Индии посетит Москву в ноябре

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что РФ готова продлить с Индией программу двустороннего военно-технического сотрудничества до 2030 года. Глава РФ предложил индийским энергетическим компаниям принять участие в реализации российских проектов по сжиженному природному газу: 20% в проекте «Сахалин -1» уже принадлежат индийской стороне.

Глава Минобороны Индии посетит Москву в ноябре

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Автор: Тимофей Булочкин
#россия #политика #индия #общество #весь мир #втс

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