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15:32   28 Сентября 2019
Россия

Крыша предприятия сгорела в городе Первоуральск

Крыша предприятия сгорела в городе Первоуральск

Представитель ГУМЧС по Свердловской области в субботу, 28 сентября, сообщил, что в 12:05 по местному времени поступила информация о пожаре в городе Первоуральск на улице Заводская. По его словам, на площади 300 квадратных метров горела кровля одноэтажного здания производственного предприятия.

Пожарно-спасательные подразделения не допустили распространения огня на соседние строения. В 12:33 огонь локализовали, а в 12:52 ликвидировали открытое горение. Пожарные пролили и разобрали горящие конструкции. Информация о пострадавших не поступала.

«Пожару в Первоуральске дан общий отбой. Обстоятельства пожара выясняют пожарные дознаватели», — добавили в МЧС.

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Автор: Анатолий Кубарев
#пожар #общество #первоуральск #предприятия

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