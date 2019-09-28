Крыша предприятия сгорела в городе Первоуральск

Представитель ГУМЧС по Свердловской области в субботу, 28 сентября, сообщил, что в 12:05 по местному времени поступила информация о пожаре в городе Первоуральск на улице Заводская. По его словам, на площади 300 квадратных метров горела кровля одноэтажного здания производственного предприятия.

Пожарно-спасательные подразделения не допустили распространения огня на соседние строения. В 12:33 огонь локализовали, а в 12:52 ликвидировали открытое горение. Пожарные пролили и разобрали горящие конструкции. Информация о пострадавших не поступала.