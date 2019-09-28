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Житель Алтайского края убил сожительницу брата и двоих ее детей

Житель Алтайского края убил сожительницу брата и двоих ее детей

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15:21   28 Сентября 2019
Россия

Житель Алтайского края убил сожительницу брата и двоих ее детей

Житель Алтайского края убил сожительницу брата и двоих ее детей

Житель Алтайского края убил сожительницу брата и двоих ее детей. Как сообщили в СК РФ, преступление совершено еще в конце августа, но расследование уголовного дела продолжается.

22-летний молодой человек говорит, что сожительница его брата попросила отвезти ее и детей на вокзал. Между ними завязалась ссора, сначала парень в драке убил 27-летнюю женщину. Дети испугались и стали плакать, тогда преступник вышел из себя и задушил их.

Следователи отмечают, что признательные показания задержанный дает хладнокровно. Расправиться с детьми мужчина решил, чтобы не оставлять свидетелей, отмечает «Царьград».

Ранее «Политика Сегодня» писала о произошедшем убийстве малолетнего ребенка в Тюменской области. СК РФ опубликовало кадры с 23-летней няней, которая украла пятимесячного мальчика и убила его в лесу.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #убийство #криминал #алтайский край

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