Житель Алтайского края убил сожительницу брата и двоих ее детей. Как сообщили в СК РФ, преступление совершено еще в конце августа, но расследование уголовного дела продолжается.

22-летний молодой человек говорит, что сожительница его брата попросила отвезти ее и детей на вокзал. Между ними завязалась ссора, сначала парень в драке убил 27-летнюю женщину. Дети испугались и стали плакать, тогда преступник вышел из себя и задушил их.

Следователи отмечают, что признательные показания задержанный дает хладнокровно. Расправиться с детьми мужчина решил, чтобы не оставлять свидетелей, отмечает «Царьград».

Ранее «Политика Сегодня» писала о произошедшем убийстве малолетнего ребенка в Тюменской области. СК РФ опубликовало кадры с 23-летней няней, которая украла пятимесячного мальчика и убила его в лесу.