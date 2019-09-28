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 Изменения в правилах противопожарного режима не запрещают курить на балконе

Изменения в правилах противопожарного режима не запрещают курить на балконе
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15:11   28 Сентября 2019
Россия

Изменения в правилах противопожарного режима не запрещают курить на балконе

Изменения в правилах противопожарного режима не запрещают курить на балконе

Представитель МЧС РФ в субботу, 28 сентября, объяснил, что постановление правительства об изменениях в правилах противопожарного режима не запрещает курить на балконе. С 1 октября 2019 года в РФ вступят в силу изменения, которые предусматривают запрет на использование открытого огня на балконах и лоджиях жилых домов, общежитий и гостиниц.

По информации МЧС, постановление правительства не запрещает гражданам курить на балконе, но людям необходимо помнить об ответственности перед законом, осторожности и безопасности окружающих.

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Автор: Анатолий Кубарев
#мчс #балкон #общество #курение

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