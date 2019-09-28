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15:01   28 Сентября 2019
Россия

Валентина Матвиенко назвала личным горем смерть Марка Захарова

Валентина Матвиенко назвала личным горем смерть Марка Захарова

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала личным горем смерть театрального и кинорежиссера Марка Захарова. По ее словам, его уход из жизни — личная потеря.

Матвиенко отметила, что Марк Захаров всегда был интересным собеседником, мудрым и умным человеком, который обладал прекрасными душевными качествами. По словам Валентины Матвиенко, память о худруке Ленкома сохранится в сердцах его близких и коллег, а также у любителей его творчества. Также спикер Совфеда напомнила, что благодаря Захарову Ленком остается одним из любимых театров для жителей страны.

Валентина Матвиенко назвала личным горем смерть Марка Захарова

85-летний Марк Захаров умер в Москве после болезни. В конце августа он лежал в больнице с двусторонним воспалением легких. На этой неделе Захарова вновь госпитализировали с подозрением на осложнения после воспаления.

Ранее соболезнования родным и близким Марка Захарова выразил президент РФ Владимир Путин.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #матвиенко #общество #марк захаров #ленком

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