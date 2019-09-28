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15:05   28 Сентября 2019
Россия

Лавров заявил о духовном родстве россиян и греков

Лавров заявил о духовном родстве россиян и греков

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поприветствовал участников форума «Русская неделя на Ионических островах» и сообщил, что духовное и цивилизационное родство россиян и греков не подвластны капризам политической конъюнктуры.

Посол РФ в Афинах Андрей Маслов зачитал послание главы российского МИД во время церемонии возложения венков к памятнику первому правителю Греции Иоанну Каподистрии.

«Афины — наш добрый партнёр в Европе. Взаимная симпатия россиян и греков опирается на вековые связи, духовное и цивилизационное родство и не подвластна капризам политической конъюнктуры», — написал министр.

Лавров заявил о духовном родстве россиян и греков

В своем обращении Лавров подчеркнул, что проведение «Русской недели» в Греции на протяжении многих лет способствует укреплению атмосферы доверия и взаимопонимания между двумя народами, а также знакомит общественность Греции с российским историческим наследием.

27 сентября глава Федеральной службы РФ по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев заявил, что Москва неоднократно предлагала Греции модернизацию комплексов ПВО С-300.

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Автор: Тимофей Булочкин
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