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Число пострадавших на борту нефтяного танкера в Южной Корее выросло до 18 человек

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14:46   28 Сентября 2019
Россия

Кинорежиссер Бортко назвал невосполнимой потерей кончину Захарова

Кинорежиссер Бортко назвал невосполнимой потерей кончину Захарова

Кинорежиссер Владимир Бортко отметил, что такие профессионалы, как Марк Захаров, есть не в каждой стране и не в каждое время. Художественный руководитель московского театра «Ленком», режиссер театра и кино Марк Захаров скончался в субботу, 28 сентября, после продолжительной болезни в возрасте 85 лет.

«Это ужасная новость», — добавил Владимир Бортко.

По его словам, труд Марка Захарова — лучшее проявление режиссерского таланта, что на сцене, что в кино. Владимир Бортко назвал невосполнимой потерей кончину художественного руководителя «Ленкома».

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #общество #бортко #захаров

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