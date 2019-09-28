Кинорежиссер Бортко назвал невосполнимой потерей кончину Захарова

Кинорежиссер Владимир Бортко отметил, что такие профессионалы, как Марк Захаров, есть не в каждой стране и не в каждое время. Художественный руководитель московского театра «Ленком», режиссер театра и кино Марк Захаров скончался в субботу, 28 сентября, после продолжительной болезни в возрасте 85 лет.

«Это ужасная новость», — добавил Владимир Бортко.