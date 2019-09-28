Кинорежиссер Бортко назвал невосполнимой потерей кончину Захарова
Кинорежиссер Владимир Бортко отметил, что такие профессионалы, как Марк Захаров, есть не в каждой стране и не в каждое время. Художественный руководитель московского театра «Ленком», режиссер театра и кино Марк Захаров скончался в субботу, 28 сентября, после продолжительной болезни в возрасте 85 лет.
«Это ужасная новость», — добавил Владимир Бортко.
По его словам, труд Марка Захарова — лучшее проявление режиссерского таланта, что на сцене, что в кино. Владимир Бортко назвал невосполнимой потерей кончину художественного руководителя «Ленкома».
RIP: Ушел Марк Захаров художественный руководитель театра Ленком Эпоха уходит постепенно..Ему было 85 лет. Все знают его гениальные фильмы и постановки: Обыкновенное чудо,Тот самый Мюнхгаузен, Убить дракона, Формула любви , Юнона и Авось, Поминальная молитва и др. pic.twitter.com/IkcwkBkoHU— ௵_Надежда (@nadezdanba) 28 сентября 2019 г.