Туристы рассказали, что их раздражает во время путешествий со второй половиной. Результаты исследования публикует Aviasales. В опросе принимали участие более 50 тысяч пользователей сайта.

Так, 38 процентов респондентов, большинство из которых — мужчины, заявили, что их вторая половина тратит слишком много денег в путешествии, и их это сильно раздражает. А вот женщины наоборот говорят, что их выводит из себя контроль расходов. 25 процентов опрошенных сообщили, что их раздражает долгий сон своего спутника, ведь это время можно потратить на экскурсии или прогулки по новым местам.

19 процентов говорят, что им не нравится выбор еды и напитков, которые предпочитают их вторые половины на отдыхе. При этом женщины жалуются, что мужчины перестают думать о здоровом образе жизни и переходят на фастфуд и алкогольные напитки. 18 процентов респондентов высказались, что их раздражают фотографии. Причем если мужчины выходят из себя, когда женщины делают много снимков, то женщинам не нравится, что их вторая половина недостаточно хорошо их фотографирует на фоне местных достопримечательностей.

Один из опрошенных мужчин рассказал, что у его девушки после путешествия камера забита тысячами фотографий, в то время как он сам сделал лишь два снимка, один из которых — в аэропорту.