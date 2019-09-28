Путин выразил соболезнования родным Марка Захарова в связи со смертью режиссера

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным Марка Захарова в связи со смертью худрука театра Ленком. Об этом сообщает пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам Пескова, в ближайшее время Путин направит родным и близким Марка Захарова телеграмму с соболезнованиями об утрате.

Режиссер театра и кино Марк Захаров умер в Москве в субботу, 28 сентября. 13 октября ему бы исполнилось 86 лет. Накануне СМИ писали о госпитализации Захарова с подозрением на воспаление легких. Дата прощания и похорон пока не сообщается.

Свои соболезнования родным и близким выразили режиссер и сценарист Карен Шаханазаров, народная артистка РФ Елена Шанина и режиссер Роман Виктюк.