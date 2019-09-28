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Число пострадавших на борту нефтяного танкера в Южной Корее выросло до 18 человек

Число пострадавших на борту нефтяного танкера в Южной Корее выросло до 18 человек

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14:07   28 Сентября 2019
Весь мир

Число пострадавших на борту нефтяного танкера в Южной Корее выросло до 18 человек

Число пострадавших на борту нефтяного танкера в Южной Корее выросло до 18 человек

Число пострадавших на борту нефтяного танкера в Южной Корее выросло до 18 человек, передает агентство Yonhap. Инцидент произошел в порту Ульсан в Южной Корее на нефтяном танкере, где случился взрыв, а затем — пожар.

Среди пострадавших — 12 моряков и шестеро спасателей. Среди моряков — граждане Южной Кореи и трое иностранцев, предположительно, россиян. У них зафиксированы ожоги и отравление дымом от пожара. Состояние одного моряка тяжелое.

Танкер перевозил нефтепродукты с Каймановых островов, в порту Южной Кореи на борту случился взрыв, затем последовал пожар, перекинувшийся на соседний танкер. По факту случившегося проводится расследование. Видео взрыва на танкере попало в сеть.

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Автор: Ольга Воскресенская
#взрыв #чп #танкер #южная корея #весь мир

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