Расследование «НТВ» показало, как в штабах Навального отмывали деньги и заметали следы

Журналисты телеканала НТВ в фильме-расследовании «ЧП. Расследование»: «Как отмыть миллиард» рассказали подробности уголовного дела против «ФБК» Алексея Навального. Дело об отмывании фондом миллиарда рублей стало поводом для проведения масштабной операции правоохранителей.

Силовики обыскали отделения «ФБК» в 43 регионах страны. После обысков столичного и региональных штабов фонда возбудили уголовное дело и арестовали счета «ФБК». Журналисты НТВ в фильме-расследовании рассказали о фигурантах дела.

Основатель ФБК Алексей Навальный улетел с семьей в США. Незадолго до поездки на биткоин кошелек Навального поступило почти 10,9 биткоина (более семи миллионов рублей). В интервью НТВ политолог Павел Данилин отметил, что перевод седлали намеренно, чтобы организовать оперативный выезд Навального за пределы РФ. По его словам, биткоин удобная криптовалюта, так как транзакции сложно проконтролировать и отследить.