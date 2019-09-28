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 Изменения в правилах противопожарного режима не запрещают курить на балконе

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Грузии нужно наладить диалог с Россией, считает Зурабишвили

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 Международные учения Rapid Trident-2019 завершились на Украине

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Число пострадавших на борту нефтяного танкера в Южной Корее выросло до 18 человек

Число пострадавших на борту нефтяного танкера в Южной Корее выросло до 18 человек

 Трамп раскритиковал Демпартию США в видео и пообещал «осушить это болото»

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14:15   28 Сентября 2019
Россия

Расследование «НТВ» показало, как в штабах Навального отмывали деньги и заметали следы

Расследование «НТВ» показало, как в штабах Навального отмывали деньги и заметали следы

Журналисты телеканала НТВ в фильме-расследовании «ЧП. Расследование»: «Как отмыть миллиард» рассказали подробности уголовного дела против «ФБК» Алексея Навального. Дело об отмывании фондом миллиарда рублей стало поводом для проведения масштабной операции правоохранителей.

Силовики обыскали отделения «ФБК» в 43 регионах страны. После обысков столичного и региональных штабов фонда возбудили уголовное дело и арестовали счета «ФБК». Журналисты НТВ в фильме-расследовании рассказали о фигурантах дела.

Основатель ФБК Алексей Навальный улетел с семьей в США. Незадолго до поездки на биткоин кошелек Навального поступило почти 10,9 биткоина (более семи миллионов рублей). В интервью НТВ политолог Павел Данилин отметил, что перевод седлали намеренно, чтобы организовать оперативный выезд Навального за пределы РФ. По его словам, биткоин удобная криптовалюта, так как транзакции сложно проконтролировать и отследить.

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Автор: Екатерина Розина
#россия #расследование #навальный #нтв

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