Беспилотники террористов из Идлиба 118 раз атаковали «Хмеймим»

Российские ПВО в Сирии уничтожили 58 беспилотников, попытавшихся атаковать авиабазу ВКС РФ «Хмеймим»: за все время таких дронов было уничтожено 118 штук, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Конашенков отметил, что многие аппараты, нападавшие на «Хмеймим», были абсолютно идентичны, но с разной начинкой.

«Не вызывает сомнения, что к террористам попали технологии, которые касаются системы управления, системы навигации, системы сброса боеприпасов в назначенном районе. Вызывает озабоченность, что тот, кто владеет данными технологиями, предоставил эту информацию террористам», — уверен Конашенков, цитирует его Федеральное агентство новостей.

Ранее замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин отметил, что высокие технологии вроде БЛП не должны попадать в руки боевиков, а Китай должен следить за тем, чтобы его развитый рынок техники не стал источником оружия для террористов, которые могут покупать БЛП через Интернет. Дроны прилетели к российской авиабазе со стороны террористов из запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусры»* и были запущены с территории идлибской зоны деэскалации.

*организация признана террористической и запрещена судом на территории РФ.