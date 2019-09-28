Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Житель Алтайского края убил сожительницу брата и двоих ее детей

Житель Алтайского края убил сожительницу брата и двоих ее детей

 Изменения в правилах противопожарного режима не запрещают курить на балконе

Изменения в правилах противопожарного режима не запрещают курить на балконе
Грузии нужно наладить диалог с Россией, считает Зурабишвили

Грузии нужно наладить диалог с Россией, считает Зурабишвили

 Международные учения Rapid Trident-2019 завершились на Украине

Международные учения Rapid Trident-2019 завершились на Украине
Число пострадавших на борту нефтяного танкера в Южной Корее выросло до 18 человек

Число пострадавших на борту нефтяного танкера в Южной Корее выросло до 18 человек

 Трамп раскритиковал Демпартию США в видео и пообещал «осушить это болото»

Трамп раскритиковал Демпартию США в видео и пообещал «осушить это болото»
Житель Алтайского края убил сожительницу брата и двоих ее детей

Житель Алтайского края убил сожительницу брата и двоих ее детей

 Изменения в правилах противопожарного режима не запрещают курить на балконе

Изменения в правилах противопожарного режима не запрещают курить на балконе
Грузии нужно наладить диалог с Россией, считает Зурабишвили

Грузии нужно наладить диалог с Россией, считает Зурабишвили

 Международные учения Rapid Trident-2019 завершились на Украине

Международные учения Rapid Trident-2019 завершились на Украине
Число пострадавших на борту нефтяного танкера в Южной Корее выросло до 18 человек

Число пострадавших на борту нефтяного танкера в Южной Корее выросло до 18 человек

 Трамп раскритиковал Демпартию США в видео и пообещал «осушить это болото»

Трамп раскритиковал Демпартию США в видео и пообещал «осушить это болото»
14:03   28 Сентября 2019
Россия

Беспилотники террористов из Идлиба 118 раз атаковали «Хмеймим»

Беспилотники террористов из Идлиба 118 раз атаковали «Хмеймим»

Российские ПВО в Сирии уничтожили 58 беспилотников, попытавшихся атаковать авиабазу ВКС РФ «Хмеймим»: за все время таких дронов было уничтожено 118 штук, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Конашенков отметил, что многие аппараты, нападавшие на «Хмеймим», были абсолютно идентичны, но с разной начинкой.

«Не вызывает сомнения, что к террористам попали технологии, которые касаются системы управления, системы навигации, системы сброса боеприпасов в назначенном районе. Вызывает озабоченность, что тот, кто владеет данными технологиями, предоставил эту информацию террористам», — уверен Конашенков, цитирует его Федеральное агентство новостей.

Беспилотники террористов из Идлиба 118 раз атаковали «Хмеймим»

Ранее замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин отметил, что высокие технологии вроде БЛП не должны попадать в руки боевиков, а Китай должен следить за тем, чтобы его развитый рынок техники не стал источником оружия для террористов, которые могут покупать БЛП через Интернет. Дроны прилетели к российской авиабазе со стороны террористов из запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусры»* и были запущены с территории идлибской зоны деэскалации.

*организация признана террористической и запрещена судом на территории РФ.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Читайте полную версию на сайте «Федеральное агентство новостей»
Автор: Тимофей Булочкин
#россия #сирия #политика #хмеймим #новости #общество

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...