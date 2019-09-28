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Марка Захарова собираются похоронить на Троекуровском кладбище Москвы

Марка Захарова собираются похоронить на Троекуровском кладбище Москвы

 Режиссер Виктюк назвал умершего Марка Захарова человеком с уникальным талантом

Режиссер Виктюк назвал умершего Марка Захарова человеком с уникальным талантом
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13:49   28 Сентября 2019
Россия

Марка Захарова собираются похоронить на Троекуровском кладбище Москвы

Марка Захарова собираются похоронить на Троекуровском кладбище Москвы

Марка Захарова собираются похоронить на Троекуровском кладбище Москвы, передает РИА Новости со ссылкой на источник в мэрии столицы.

Дата и время похорон по-прежнему официально не названы, но, скорее всего, режиссера театра и кино похоронят на Троекуровском кладбище, сообщает источник.

Художественный руководитель театра Ленком Марк Захаров умер в Москве 28 сентября в возрасте 85 лет. Директор театра Марк Варшавер сообщил, что Захаров умер после продолжительной болезни.

Режиссер и сценарист Карен Шаханазаров назвал утрату Захарова невосполнимой для всего театрального и киноискусства страны. Народная артистка РФ Елена Шанина назвала смерть Марка Захарова большой бедой, а режиссер Роман Виктюк рассказал, что Захаров был очень талантливым и добрым человеком.

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Автор: Ольга Воскресенская
#москва #россия #общество #марк захаров

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