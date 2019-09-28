Марка Захарова собираются похоронить на Троекуровском кладбище Москвы, передает РИА Новости со ссылкой на источник в мэрии столицы.

Дата и время похорон по-прежнему официально не названы, но, скорее всего, режиссера театра и кино похоронят на Троекуровском кладбище, сообщает источник.

Художественный руководитель театра Ленком Марк Захаров умер в Москве 28 сентября в возрасте 85 лет. Директор театра Марк Варшавер сообщил, что Захаров умер после продолжительной болезни.

Режиссер и сценарист Карен Шаханазаров назвал утрату Захарова невосполнимой для всего театрального и киноискусства страны. Народная артистка РФ Елена Шанина назвала смерть Марка Захарова большой бедой, а режиссер Роман Виктюк рассказал, что Захаров был очень талантливым и добрым человеком.