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14:34   28 Сентября 2019
Россия

Актер Андрей Леонов опечален смертью режиссера Марка Захарова, сообщил его директор

Актер Андрей Леонов опечален смертью режиссера Марка Захарова, сообщил его директор

Жена и директор актера театра «Ленком» Андрея Леонова — Анастасия (Тарасова), беседуя с «Политикой Сегодня», грустно ответила, что ее супруг уже узнал о смерти художественного руководителя «Ленкома» и режиссера Марка Захарова. Оперативно получить комментарий у актера не вышло.

«Что тут можно сказать… Он всю жизнь с ним. Он толком тоже ничего не знает. Только что об этом мне сказал, прочитал где-то в интернете», — посетовала Тарасова.

О смерти Марка Захарова стало известно в субботу, 28 сентября. Режиссер руководил «Ленкомом» на протяжении 35 лет. Одна из самых известных его театральных работ — рок-опера «Юнона и Авось». Среди фильмов, постановщиком которых он стал, — «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен» и «Двенадцать стульев», главную роль в нем исполнил Андрей Миронов.

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Автор: Елизавета Антонова
#россия #общество #марк захаров #ленком #леонов

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