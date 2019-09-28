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13:29   28 Сентября 2019
Россия

Смерть Захарова стала колоссальной утратой для всех, уверен Шахназаров

Смерть Захарова стала колоссальной утратой для всех, уверен Шахназаров

Смерть режиссера театра и кино Марка Захарова стала колоссальной утратой для всех, уверен сценарист и режиссер Карен Шахназаров. По его словам, смерть худрука театра Ленком — невосполнимая утрата для театрального и киноискусства России, передает Федеральное агентство новостей.

Шахназаров заявил, что Марк Захаров являлся не только потрясающим режиссером театральных постановок, но и автором всенародно любимых фильмов, в частности — «Обыкновенное чудо» и «Тот самый Мюнхаузен». Шахназаров отметил, что редко кому удавалось соединять в себе театр и кино, но у Захарова это получалось одинаково успешно.

Смерть Захарова стала колоссальной утратой для всех, уверен Шахназаров

Режиссер Карен Шахназаров говорит, что работы Захарова всегда будут историей отечественного кинематографа и театрального искусства.

«Таких мастеров, как он, — просто нет», — резюмировал Карен Шахназаров.

Марк Захаров скончался в Москве после продолжительной болезни, 13 октября ему бы исполнилось 86 лет. Дата и место похорон сообщат позднее. Актриса Елена Шанина назвала большой бедой уход из жизни режиссера Марка Захарова.

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Автор: Ольга Воскресенская
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