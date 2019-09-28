Режиссер Виктюк назвал умершего Марка Захарова человеком с уникальным талантом

Театральный режиссер Роман Виктюк выразил соболезнования в связи со смертью знаменитого режиссера и худрука московского театра «Ленком» Марка Захарова.

Утром в субботу, 28 сентября, стало известно о кончине Захарова. Он умер на 85-м году жизни после продолжительной болезни. Дата и место похорон режиссера пока неизвестны. Ранее Захарова госпитализировали в одну из московских больниц с подозрением на воспаление легких.

«Я его обожал. Как режиссера, как человека редкостной доброты и уникального таланта. Это печальное известие. Нужно должным образом оценить его вклад в искусство, а вклад величайший! И он останется в памяти навсегда. Я потерял друга», — заявил Виктюк изданию Nation News.

Захаров родился в Москве, с 1973 года он являлся художественным руководителем Московского театра им. Ленинского комсомола, в 1990 году сменившего свое название на Ленком. Среди кинорежиссерских работ Захарова — «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен», «Формула любви» и «Убить дракона». Режиссер поставил более 40 спектаклей за 45 лет работы, среди них «Пер Гюнт», «Вишневый сад», «Поминальная молитва» и другие.

Режиссер Карен Шахназаров назвал смерть Захарова колоссальной утратой для всех и невосполнимой утратой для театрального и киноискусства.