Актриса Елена Шанина назвала большой бедой уход из жизни режиссера Марка Захарова

Народная артистка РФ и российская актриса театра и кино Елена Шанина, беседуя с «Политикой Сегодня» рассказала, что не может никак обсуждать уход из жизни режиссера и художественного руководителя театра «Ленком» Марка Захарова.

«Я только что об этом узнала… Минут пять назад. Я сейчас ничего не могу говорить кроме того, что это большая беда, что мы очень сочувствуем Александре Марковне и все, конечно, сейчас в шоке и сидим, не двигаемся и не знаем, что дальше… Поэтому давайте не будем заниматься воспоминаниями. Нам нужно пережить этот момент», — говорит актриса.

О смерти Марка Захарова стало известно в субботу, 28 сентября. Он скончался на 86-м году жизни в одной из московских клиник. Режиссер руководил «Ленкомом» на протяжении 35 лет. Одна из самых известных его театральных работ — рок-опера «Юнона и Авось». Среди фильмов, постановщиком которых он стал, — «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен» и «Двенадцать стульев» с Андреем Мироновым в роли Остапа Бендера, в котором также Елена Шанина исполнила роль Эллочки-людоедки.