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13:09   28 Сентября 2019
Россия

Опубликовано видео драки со стрельбой на востоке Москвы

Опубликовано видео драки со стрельбой на востоке Москвы

Опубликовано видео драки со стрельбой на востоке Москвы. Кадры с камер видеонаблюдения появились у телеканала Рен-ТВ.

На кадрах видно, как возле клуба завязалась драка, в которой поучаствовали около десяти человек. По данным полиции, инцидент произошел на 15-й парковой улице Москвы возле ночного клуба.

Предположительно, есть два пострадавших, в них выстрелили из травматического пистолета, пишет РИА Новости. Один получил легкие травмы и в больницу не поехал, второго же пострадавшего госпитализировали. После случившегося стрелявший скрылся на машине Volvo, сейчас его разыскивают сотрудники полиции.

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Автор: Ольга Воскресенская
#москва #стрельба #криминал

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