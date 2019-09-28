Опубликовано видео драки со стрельбой на востоке Москвы. Кадры с камер видеонаблюдения появились у телеканала Рен-ТВ.

На кадрах видно, как возле клуба завязалась драка, в которой поучаствовали около десяти человек. По данным полиции, инцидент произошел на 15-й парковой улице Москвы возле ночного клуба.

Предположительно, есть два пострадавших, в них выстрелили из травматического пистолета, пишет РИА Новости. Один получил легкие травмы и в больницу не поехал, второго же пострадавшего госпитализировали. После случившегося стрелявший скрылся на машине Volvo, сейчас его разыскивают сотрудники полиции.